LES MUSICALES DE CASTELNAUDARY – GRANDE SOIRÉE OPÉRA Place de la République Castelnaudary, 1 juillet 2023, Castelnaudary.

Castelnaudary,Aude

Pour terminer en beauté les festivités, une grande soirée opéra vous est proposée avec des airs de Mozart, Bizet, Offenbach, Puccini, Verdi, Massenet, Gounod, Donizetti, Strauss, Wagner…

Ouverture de la billetterie sur place une heure avant l’événement, réservation possible par téléphone..

2023-07-01 à 20:30:00 ; fin : 2023-07-01 . .

Place de la République

Castelnaudary 11400 Aude Occitanie



To round off the festivities, a grand opera evening will feature arias by Mozart, Bizet, Offenbach, Puccini, Verdi, Massenet, Gounod, Donizetti, Strauss, Wagner?

Ticket office opens one hour before the event, and reservations can be made by telephone.

Como colofón, se celebrará una gran velada de ópera con arias de Mozart, Bizet, Offenbach, Puccini, Verdi, Massenet, Gounod, Donizetti, Strauss, Wagner?

Las entradas estarán disponibles en taquilla una hora antes del evento, pero las reservas pueden hacerse por teléfono.

Zum Abschluss der Feierlichkeiten wird Ihnen ein großer Opernabend mit Melodien von Mozart, Bizet, Offenbach, Puccini, Verdi, Massenet, Gounod, Donizetti, Strauss, Wagner usw. geboten

Der Kartenverkauf beginnt eine Stunde vor der Veranstaltung, Reservierungen sind telefonisch möglich.

Mise à jour le 2023-06-26 par A.D.T. de l’Aude / ADT 11