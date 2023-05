Festival Jeunesse Place de la République, 3 juin 2023, Carqueiranne.

Carqueiranne,Var

Le festival jeunesse se déroulera le samedi 3 juin de 10h à 13h et de 14h à 18h sur la place de la République, dans la salle des fêtes et dans la cour de l’école Jules Ferry..

2023-06-03 à 09:00:00 ; fin : 2023-06-03 18:00:00. .

Place de la République

Carqueiranne 83320 Var Provence-Alpes-Côte d’Azur



The youth festival will take place on Saturday June 3rd from 10am to 1pm and from 2pm to 6pm on the Place de la République, in the village hall and in the courtyard of the Jules Ferry school.

La fiesta de la juventud tendrá lugar el sábado 3 de junio de 10:00 a 13:00 y de 14:00 a 18:00 en la plaza de la República, en la Sala de Fiestas y en el patio de la escuela Jules Ferry.

Das Jugendfestival findet am Samstag, den 3. Juni von 10 bis 13 Uhr und von 14 bis 18 Uhr auf dem Place de la République, in der Festhalle und im Hof der Jules-Ferry-Schule statt.

Mise à jour le 2023-05-17 par Office de Tourisme Provence Méditerranée