Fêtes du quartier de la République Place de la République Capbreton, 4 août 2023, Capbreton.

Capbreton,Landes

18h Course de trottinettes

19h30 Grande « Cantère » sur la place de la République et repas moules-frites

22h30 Bal et soirée tempête de neige.

2023-08-04 à ; fin : 2023-08-04 . .

Place de la République rue des roses

Capbreton 40130 Landes Nouvelle-Aquitaine



6pm Scooter race

7:30pm Grand « Cantère » on Place de la République and mussels and French fries dinner

10:30 pm Ball and snowstorm party

18.00 Carrera de scooters

19.30 Gran « Cantère » en la plaza de la República y comida a base de mejillones y patatas fritas

22.30h Tarde de baile y tormenta de nieve

18 Uhr Rennen mit Tretrollern

19.30 Uhr Große « Cantère » auf dem Place de la République und Essen mit Muscheln und Pommes frites

22.30 Uhr Tanz und Schneesturm-Party

