Téléthon : vente de roses & cafés Place de la république Briare Catégorie d’évènement: Briare

Téléthon : vente de roses & cafés Place de la république, 26 novembre 2022, Briare. Téléthon : vente de roses & cafés Samedi 26 novembre, 07h30 Place de la république Téléthon : vente de roses et de cafés Place de la république Place de la république, Briare Briare Vente de roses et de cafés au profit de l’AFM Téléthon. Venez les soutenir !

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-11-26T07:30:00+01:00

2022-11-26T11:00:00+01:00 AFM TELETHON

Détails Catégorie d’évènement: Briare Autres Lieu Place de la république Adresse Place de la république, Briare Ville Briare lieuville Place de la république Briare

Place de la république Briare https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/briare/

Téléthon : vente de roses & cafés Place de la république 2022-11-26 was last modified: by Téléthon : vente de roses & cafés Place de la république Place de la république 26 novembre 2022 Briare Place de la République Briare

Briare