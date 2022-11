Téléthon : vente de roses, de confitures, de brioches … Place de la république Briare Catégorie d’évènement: Briare

Téléthon : vente de roses, de confitures, de brioches … Vendredi 25 novembre, 08h00 Place de la république

Vente de roses, confitures, brioches, chocolat lors du marché au profit du Téléthon.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-11-25T08:00:00+01:00

2022-11-25T11:00:00+01:00 AFM TELETHON

