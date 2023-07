Marché de Noël de Blasimon Place de la République Blasimon, 16 décembre 2023, Blasimon.

Blasimon,Gironde

Depuis 12 ans, l’école de musique de Blasimon organise son traditionnel marché de Noël avec des exposants professionnels. Artisans, producteurs et créateurs. Espace de bien-être avec démonstration dans la salle des fêtes. Restauration sur place, chichis et crêpes. Animations par les élèves de classes d’instruments tout au long du week-end. Concours de pain d’épices ouvert à tous avec jury..

2023-12-16 fin : 2023-12-16 19:00:00. EUR.

Place de la République Salle des fêtes

Blasimon 33540 Gironde Nouvelle-Aquitaine



For the past 12 years, the Blasimon music school has organized its traditional Christmas market with professional exhibitors. Craftsmen, producers and designers. Wellness area with demonstration in the village hall. On-site catering, chichis and crêpes. Entertainment by instrumental class pupils throughout the weekend. Gingerbread competition open to all, with jury.

Desde hace 12 años, la escuela de música Blasimon organiza su tradicional mercado navideño con expositores profesionales. Artesanos, productores y diseñadores. Espacio bienestar con demostración en la sala del pueblo. Restauración in situ, chichis y crêpes. Animación a cargo de alumnos de clases instrumentales durante todo el fin de semana. Concurso de pan de jengibre abierto a todos con jurado.

Seit 12 Jahren veranstaltet die Musikschule von Blasimon ihren traditionellen Weihnachtsmarkt mit professionellen Ausstellern. Kunsthandwerker, Produzenten und Kreative. Wellnessbereich mit Vorführungen im Festsaal. Verpflegung vor Ort, Chichis und Crêpes. Unterhaltung durch Schülerinnen und Schüler der Instrumentalklassen während des gesamten Wochenendes. Lebkuchenwettbewerb für alle mit Jury.

Mise à jour le 2023-06-21 par OT de l’Entre-deux-Mers