Téléthon 2024 Place de la République Blasimon, 4 décembre 2023, Blasimon.

Blasimon,Gironde

La commune de Blasimon et ses commerçants et associations soutiennent le Téléthon et organisent une journée avec de nombreuses animations : tombola, ateliers, jeux pour enfants, vente de pâtisserie… Un repas sera servi le midi (Au menu : charcuterie, blanquette de veau, fromage et dessert) et animé par Les Guyennos. Les réservations du repas sont obligatoires par téléphone ou mail avant le 4 décembre. Les recettes seront reversées à l’AFMTéléthon..

2023-12-09 fin : 2023-12-09 18:00:00. EUR.

Place de la République Salle des fêtes

Blasimon 33540 Gironde Nouvelle-Aquitaine



The commune of Blasimon and its shopkeepers and associations are supporting the Telethon, and are organizing a day with a wide range of activities: tombola, workshops, games for children, bake sales… A meal will be served at lunchtime (menu: charcuterie, blanquette de veau, cheese and dessert), hosted by Les Guyennos. Reservations for the meal must be made by telephone or e-mail before December 4. All proceeds will be donated to the AFM-Téléthon.

El municipio de Blasimon y sus comerciantes y asociaciones apoyan el Teletón y organizan una jornada de actividades que incluye una tómbola, talleres, juegos infantiles y venta de pasteles. Al mediodía se servirá una comida (menú: charcutería, blanquette de veau, queso y postre), amenizada por Les Guyennos. Las reservas deberán hacerse por teléfono o correo electrónico antes del 4 de diciembre. La recaudación se destinará íntegramente a la AFM-Téléthon.

Die Gemeinde Blasimon und ihre Händler und Vereine unterstützen den Telethon und organisieren einen Tag mit zahlreichen Veranstaltungen: Tombola, Workshops, Spiele für Kinder, Verkauf von Gebäck usw. Am Mittag wird ein Essen serviert (Auf dem Menü: Wurstwaren, Kalbsragout, Käse und Dessert), das von Les Guyennos musikalisch umrahmt wird. Reservierungen für das Essen sind bis zum 4. Dezember per Telefon oder E-Mail erforderlich. Die Einnahmen werden an den AFMTéléthon gespendet.

