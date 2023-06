Fête nationale à Blasimon Place de la République Blasimon, 13 juillet 2023, Blasimon.

Blasimon,Gironde

Pour fêter le 14 juillet un petit peu en avance, le comité des fêtes de Blasimon vous prépare une soirée festive le 13 au soir, avec un marché gourmand et une soirée animée par Podium Festi-maxx. Le traditionnel feu d’artifice, lui, sera tiré à 23h..

2023-07-13 à ; fin : 2023-07-13 00:00:00. EUR.

Place de la République

Blasimon 33540 Gironde Nouvelle-Aquitaine



To celebrate July 14th a little early, the Blasimon festivities committee is preparing a festive evening on the 13th, with a gourmet market and entertainment by Podium Festi-maxx. The traditional fireworks display will take place at 11pm.

Para celebrar el 14 de julio un poco antes, la comisión de fiestas de Blasimon ha previsto una velada festiva el día 13 por la noche, con un mercado gastronómico y la animación de Podium Festi-maxx. A las 23 h tendrá lugar el tradicional castillo de fuegos artificiales.

Um den 14. Juli ein wenig früher zu feiern, bereitet Ihnen das Festkomitee von Blasimon am Abend des 13. einen festlichen Abend mit einem Gourmetmarkt und einem von Podium Festi-maxx moderierten Abend. Das traditionelle Feuerwerk wird hingegen um 23 Uhr abgebrannt.

