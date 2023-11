Noël à Benfeld : Marché de Noël et animations place de la République Benfeld, 15 décembre 2023, Benfeld.

Benfeld,Bas-Rhin

Chorale des écoles – Marché de Noël – Présence du Père-Noël – Venez voir les jongleurs de feu et écouter chanter la talentueuse Marie Bochelen !.

2023-12-15 fin : 2023-12-15 22:00:00. EUR.

place de la République

Benfeld 67230 Bas-Rhin Grand Est



School choir – Christmas market – Santa Claus’ presence – Come and see the fire jugglers and listen to the talented Marie Bochelen sing!

Coro escolar – Mercado navideño – Papá Noel – ¡Venga a ver a los malabaristas del fuego y a escuchar cantar a la talentosa Marie Bochelen!

Chor der Schulen – Weihnachtsmarkt – Anwesenheit des Weihnachtsmannes – Sehen Sie die Feuerjongleure und hören Sie die talentierte Marie Bochelen singen!

Mise à jour le 2023-11-22 par Office de tourisme du grand Ried