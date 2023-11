Défilé du Saint-Nicolas à Benfeld place de la République Benfeld, 7 décembre 2023, Benfeld.

Benfeld,Bas-Rhin

Parade du char de Saint-Nicolas. Friandises et chocolat chaud distribués aux enfants. Buvette et stand de pâtisseries..

2023-12-07 fin : 2023-12-07 . EUR.

place de la République

Benfeld 67230 Bas-Rhin Grand Est



Parade of the Saint Nicholas float. Sweets and hot chocolate distributed to children. Refreshment stand and pastry stand.

Desfile de la carroza de San Nicolás. Se distribuyeron caramelos y chocolate caliente a los niños. Puesto de refrescos y bollería.

Parade des Wagens von Saint-Nicolas. Süßigkeiten und heiße Schokolade werden an die Kinder verteilt. Getränkestand und Gebäckstand.

Mise à jour le 2023-11-22 par Office de tourisme du grand Ried