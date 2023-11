Le Marché fête Noël Place de la République Bénévent-l’Abbaye, 10 décembre 2023, Bénévent-l'Abbaye.

Bénévent-l’Abbaye,Creuse

Les producteurs, artisans et commerçants locaux vous attendent nombreux pour le marché fête Noël. Vous y trouverez entre autres : viande, escargots, spécialités portugaises, fromages, pain, pâtisserie, chocolat, légumes, produits zéro déchets, tournage sur bois, et bien d’autres encore.

Le Père Noël sera présents de 10h 00 à 12h 00 et 1 photographe sera là pour immortaliser ce moment entre parents/enfants et Le Père Noël.

Le stand des écoles sera là ainsi qu’un stand pour réaliser de la sublimation sur place ainsi vous aurez tout ce qu’il vous faut pour vous faire plaisir ou faire plaisir pour les fêtes de fin d’année.

Une restauration sur place par les producteurs sera proposée : soupe chaude, escargots chauds, tartines….

2023-12-10 fin : 2023-12-10 14:30:00. .

Place de la République

Bénévent-l’Abbaye 23210 Creuse Nouvelle-Aquitaine



Local producers, craftsmen and retailers await you at the Christmas market. You’ll find meat, snails, Portuguese specialities, cheeses, bread, pastries, chocolate, vegetables, zero waste products, woodturning and much more.

Santa Claus will be present from 10:00 a.m. to 12:00 p.m., and 1 photographer will be on hand to immortalize the moment between parents/children and Santa Claus.

The schools’ stand will be there, as well as a stand for on-site sublimation, so you’ll have everything you need to treat yourself or others for the festive season.

On-site catering by producers will be available: hot soup, hot snails, sandwiches…

Una multitud de productores, artesanos y comerciantes locales le esperan para darle la bienvenida al mercado navideño. Encontrará carne, caracoles, especialidades portuguesas, quesos, pan, bollería, chocolate, verduras, productos de residuo cero, torneado de madera y mucho más.

Papá Noel estará presente de 10.00 a 12.00 horas y habrá un fotógrafo para inmortalizar el momento entre padres/hijos y Papá Noel.

El stand de las escuelas estará presente, así como un stand de sublimación in situ, por lo que dispondrá de todo lo necesario para darse un capricho a sí mismo o a otra persona con motivo de las fiestas.

Habrá servicio de catering in situ a cargo de los productores: sopa caliente, caracoles calientes, bocadillos, etc.

Die lokalen Produzenten, Handwerker und Händler erwarten Sie zahlreich auf dem festlichen Weihnachtsmarkt. Hier finden Sie unter anderem Fleisch, Schnecken, portugiesische Spezialitäten, Käse, Brot, Gebäck, Schokolade, Gemüse, Produkte zur Müllvermeidung, Holzdrechslerei und vieles mehr.

Der Weihnachtsmann wird von 10.00 bis 12.00 Uhr anwesend sein und ein Fotograf wird da sein, um diesen Moment zwischen Eltern, Kindern und dem Weihnachtsmann festzuhalten.

Es gibt einen Stand der Schulen und einen Stand, an dem Sublimationsdrucke hergestellt werden können, sodass Sie alles haben, was Sie brauchen, um sich selbst oder anderen eine Freude zu machen.

Vor Ort wird von den Produzenten eine Verpflegung angeboten: heiße Suppe, heiße Schnecken, belegte Brote…

Mise à jour le 2023-11-16 par OT Monts et Rivières Ouest Creuse