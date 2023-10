Marché Dominical Place de la République Bénévent-l’Abbaye, 10 septembre 2023, Bénévent-l'Abbaye.

Bénévent-l’Abbaye,Creuse

Marché les 2nd dimanches du mois.

Fromages, volaille, maraîchage, miel, viande porc, crème fermière, café, thé, pâtisserie, chantournage, tournage sur bois, produits lait d’ânesse, pain, escargot, vin, primeur, poissonnerie ……

2023-09-10 fin : 2023-09-10 12:30:00. .

Place de la République

Bénévent-l’Abbaye 23210 Creuse Nouvelle-Aquitaine



Market every 2nd Sunday of the month.

Cheeses, poultry, market gardening, honey, pork, farmhouse cream, coffee, tea, pastries, chantournage, woodturning, donkey?s milk products, bread, snails, wine, greengrocer?s, fishmonger?s …..

Mercado todos los segundos domingos de mes.

Quesos, aves, horticultura, miel, cerdo, crema de granja, café, té, pastelería, chantournage, torneado de madera, productos lácteos de burra, pan, caracoles, vino, verdulería, pescadería …..

Markt am zweiten Sonntag des Monats.

Käse, Geflügel, Gemüseanbau, Honig, Schweinefleisch, Bauernsahne, Kaffee, Tee, Gebäck, Laubsägearbeiten, Holzdrechselarbeiten, Eselsmilchprodukte, Brot, Schnecken, Wein, Frühkartoffeln, Fisch …..

Mise à jour le 2023-10-25 par Creuse Tourisme