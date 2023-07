Escalade à Baume-les-Dames Place de la République Baume-les-Dames, 12 juillet 2023, Baume-les-Dames.

Baume-les-Dames,Doubs

Les falaises baumoises donnent l’occasion aux adeptes de sensations fortes de pratiquer l’escalade avec 460 voies !.

fin : . .

Place de la République

Baume-les-Dames 25110 Doubs Bourgogne-Franche-Comté



The cliffs of Baum give the opportunity to thrill seekers to practice climbing with 460 routes!

Los acantilados de Baum ofrecen a los amantes de la escalada la oportunidad de practicar con 460 vías

Die Klippen von Baumois bieten Fans von Nervenkitzel die Gelegenheit zum Klettern mit 460 Routen!

Mise à jour le 2023-06-29 par OFFICE DE TOURISME DU DOUBS BAUMOIS