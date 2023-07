Hôtel Particulier des Sires de Neufchâtel Place de la République Baume-les-Dames, 3 juillet 2023, Baume-les-Dames.

Baume-les-Dames,Doubs

Visite de l’une des plus anciennes demeures de Baume les Dames et de son petit musée..

Place de la République

Baume-les-Dames 25110 Doubs Bourgogne-Franche-Comté



Visit of one of the oldest houses of Baume les Dames and its small museum.

Visita de una de las casas más antiguas de Baume les Dames y de su pequeño museo.

Besuchen Sie eines der ältesten Wohnhäuser von Baume les Dames und sein kleines Museum.

Mise à jour le 2023-06-29 par OFFICE DE TOURISME DU DOUBS BAUMOIS