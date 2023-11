FÊTE DE LA SAINT-NICOLAS place de la République Basse-Ham, 8 décembre 2023, Basse-Ham.

Basse-Ham,Moselle

Spectacle pyrotechnique, venue de Saint-Nicolas, distribution de friandises, restauration et marché des artisans locaux…

La soirée promet d’être magique !. Tout public

Vendredi 2023-12-08 18:00:00 fin : 2023-12-08 23:00:00. 0 EUR.

place de la République

Basse-Ham 57970 Moselle Grand Est



Pyrotechnic show, visit from Saint-Nicolas, distribution of sweets, food and a market featuring local artisans…

It promises to be a magical evening!

Un castillo de fuegos artificiales, la llegada de San Nicolás, la distribución de dulces, comida y un mercado de artesanía local…

Promete ser una noche mágica

Pyrotechnische Darbietung, Besuch von Saint-Nicolas, Verteilung von Süßigkeiten, Verpflegung und Markt mit lokalen Handwerkern…

Der Abend verspricht magisch zu werden!

Mise à jour le 2023-11-13 par PAYS THIONVILLOIS TOURISME