FÊTE NATIONALE DÉCALÉE Place de la République Basse-Ham, 21 juillet 2023, Basse-Ham.

Basse-Ham,Moselle

Les plus jeunes seront à l’honneur : structures gonflables, stand confiseries, pêche aux canards, etc.

Dans la soirée, venez participer au défilé aux lampions, accompagné des clowns musiciens CAVAL-BALLOON’S.

On vous attend ensuite nombreux sur la piste de danse, pour un bal populaire animé par MAX ANIMATIONS.

La soirée sera clôturée par le rendez-vous immanquable, le feu d’artifice mis en scène par AQUAREVES à partir de 23h.. Tout public

Vendredi 2023-07-21 19:00:00 fin : 2023-07-21 . 0 EUR.

Place de la République

Basse-Ham 57970 Moselle Grand Est



Inflatable structures, a sweets stand, duck fishing and much more will be on offer for the young ones.

In the evening, join in the lantern-lit parade, accompanied by musical clowns CAVAL-BALLOON’S.

We look forward to seeing many of you on the dance floor, for a popular ball hosted by MAX ANIMATIONS.

The evening closes with the unmissable fireworks display staged by AQUAREVES from 11pm.

Los más pequeños tendrán mucho que hacer, con hinchables, un puesto de golosinas, pesca con pato y mucho más.

Por la noche, participe en el desfile de farolillos, acompañado por los payasos musicales CAVAL-BALLOON’S.

Después, le esperamos en la pista de baile para un baile popular animado por MAX ANIMATIONS.

La velada se cerrará con el ineludible espectáculo de fuegos artificiales a cargo de AQUAREVES a partir de las 23:00 horas.

Die Jüngsten werden im Mittelpunkt stehen: Hüpfburgen, Süßigkeitenstand, Entenangeln usw.

Am Abend können Sie am Lampionumzug teilnehmen, der von den Musikclowns CAVAL-BALLOON’S begleitet wird.

Anschließend erwartet man Sie zahlreich auf der Tanzfläche zu einem von MAX ANIMATIONS moderierten Volksball.

Den Abschluss des Abends bildet das von AQUAREVES inszenierte Feuerwerk ab 23 Uhr.

Mise à jour le 2023-07-10 par PAYS THIONVILLOIS TOURISME