Marchés hebdomadaires Place de la République, 1 janvier 2023, Banon.

Covid-19 : Les marchés du mardi et samedi sont maintenus sur la commune de Banon..

2023-01-01 à ; fin : 2023-12-31 . .

Place de la République

Banon 04150 Alpes-de-Haute-Provence Provence-Alpes-Côte d’Azur



Covid-19: The Tuesday and Saturday markets are maintained in the town of Banon.

Covid-19: Los martes y sábados se mantienen los mercados en la comuna de Banon.

Covid-19: Die Märkte am Dienstag und Samstag werden in der Gemeinde Banon fortgesetzt.

Mise à jour le 2020-04-24 par Office de Tourisme Intercommunal Haute Provence Pays de Banon