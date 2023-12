Le Goyen en lumière – Danses bretonnes Place de la République Audierne Catégories d’Évènement: Audierne

Début : 2023-12-28 19:00:00

fin : 2023-12-28 20:00:00 . Dans le cadre des festivités de Noël, démonstration et initiation aux danses bretonnes avec l’association Ar C’hab e Tañsal et Kigner Ar Goyen le jeudi 28 décembre de 19h à 20h. Programme complet sur audierne.fr .

