Octobre rose Place de la République Arzacq-Arraziguet, 14 octobre 2023, Arzacq-Arraziguet.

Arzacq-Arraziguet,Pyrénées-Atlantiques

La municipalité et les associations d’Arzacq se mobilisent pour lutter contre le cancer ! Autour du marché, au menu de cette matinée : stand d’information et de prévention, petit déjeuner à la fourchette et tombola au profit de la ligue contre le cancer. Vente de crêpes. Présence des Donneurs de sang du Soubestre. 9h/10h : départ de la marche 5 km organisée par les Pompiers. Au profit de la Ligue contre le cancer et de « Jeune et Rose ».

2023-10-14 fin : 2023-10-14 12:00:00. EUR.

Place de la République

Arzacq-Arraziguet 64410 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine



Arzacq municipality and associations join forces to fight cancer! The morning’s menu includes an information and prevention stand, a breakfast with a fork, and a tombola in aid of the League Against Cancer. Pancake sale. Soubestre blood donors present. 9am/10am: start of the 5km walk organized by the Firefighters. In aid of the Ligue contre le cancer and « Jeune et Rose »

El ayuntamiento y las asociaciones de Arzacq se implican en la lucha contra el cáncer Las actividades de la mañana en el mercado incluyen un puesto de información y prevención, un desayuno de tenedor y una tómbola a beneficio de la Liga contra el Cáncer. Venta de tortitas. Los donantes de sangre de Soubestre estarán presentes. 9.00 h/10.00 h: salida de la marcha de 5 km organizada por los Bomberos. A beneficio de la Liga contra el Cáncer y de « Jeune et Rose »

Die Gemeinde und die Vereine von Arzacq mobilisieren sich im Kampf gegen den Krebs! Rund um den Markt stehen an diesem Vormittag auf dem Menü: Informations- und Präventionsstand, Gabelfrühstück und Tombola zugunsten der Krebsliga. Verkauf von Crêpes. Anwesenheit der Blutspender von Soubestre. 9h/10h: Start des von der Feuerwehr organisierten 5-km-Marsches. Zugunsten der Krebsliga und von « Jeune et Rose »

