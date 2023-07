Arelate dans les Rues Place de la République Arles, 14 août 2023, Arles.

Arles,Bouches-du-Rhône

Venez vivre l’Arles antique en famille. Pour le festival Arelate propose des temps forts autour de la romanité. Une semaine pour redécouvrir cette époque romaine qui a façonné Arles pour des millénaires !.

2023-08-14 fin : 2023-08-18 . .

Place de la République

Arles 13200 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur



Come and experience ancient Arles with your family. For the Arelate festival, we’re offering a series of highlights focusing on the Roman era. A week to rediscover the Roman era that shaped Arles for millennia!

Venga a vivir la antigua Arlés en familia. Con motivo de la fiesta de Arelate, organizamos una serie de eventos romanos especiales. Una semana para redescubrir la época romana que dio forma a Arles durante miles de años

Erleben Sie das antike Arles mit Ihrer Familie. Für das Festival bietet Arelate Highlights rund um die Romantik. Eine Woche lang können Sie diese römische Epoche, die Arles für Jahrtausende geformt hat, wiederentdecken!

Mise à jour le 2023-07-07 par Office de Tourisme d’Arles