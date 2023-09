L’obélisque d’Arles, point sur les travaux de restauration en cours Place de la République Arles, 17 septembre 2023, Arles.

L’obélisque d’Arles, point sur les travaux de restauration en cours Dimanche 17 septembre, 11h00 Place de la République Gratuit sur réservation à partir du 28 août

Initialement placé au centre de l’hippodrome romain, datant du IIe siècle, l’obélisque a été dé-placé et érigé au XVIIe siècle en face de l’hôtel de ville nouvellement bâti. Aujourd’hui, l’usure du temps et la corrosion des éléments métalliques menacent ce monument antique. Cette confé-rence présentera la restauration actuelle et expliquera les phases de nettoyage, de consolida-tion et de remplacement de certaines pierres trop endommagées.

Par Renzo Wieder, Architecte du patrimoine

Place de la République Arles Arles Centre-Ville Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d'Azur

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-17T11:00:00+02:00 – 2023-09-17T11:45:00+02:00

