Bouches-du-Rhône Visite-conférence : L’arbre dans la ville Place de la République Arles, 16 septembre 2023, Arles. Visite-conférence : L’arbre dans la ville Samedi 16 septembre, 15h00 Place de la République Gratuit sur réservation à partir du 28 août Perçu souvent comme un élément de seul agrément, un ornement, l’arbre urbain reprend une fonction tangible dans le contexte du réchauffement climatique. Une promenade à l’ombre est proposée, qui évoquera la légitimité historique de ce patrimoine vivant, ses utilités parfois sur-prenantes dans la qualité de vie de notre cité, et les précautions à prendre pour maintenir et développer les bienfaits qu’il nous procure.

Par Jean-Marc Bernard, Responsable du secteur sauvegardé
Place de la République
Arles
Arles Centre-Ville
Bouches-du-Rhône
Provence-Alpes-Côte d'Azur

