La sculpture romane de la cité épiscopale Samedi 16 septembre, 11h00 Place de la République Gratuit sur réservation à partir du 28 août

Le Cloître et l’église Saint-Trophime possèdent une iconographie sculptée d’une grande ri-chesse. La visite vous présentera les grands thèmes de cette iconographie : tétramorphe, évan-gélistes, apôtres et disciples, bestiaire antique et mythologie.

Par François Carre, Guide-conférencier

Place de la République Arles

2023-09-16T11:00:00+02:00 – 2023-09-16T12:30:00+02:00

A.Digaud-ville d’Arles