Les cafés arlésiens Place de la République Arles, 16 septembre 2023, Arles.

Les cafés arlésiens Samedi 16 septembre, 10h00 Place de la République Gratuit sur réservation à partir du 28 août

Très tôt les arlésiens et arlésiennes se sont réunis dans les lieux communs qui apparaissent au XVIIème siècle : LE CAFE, reflet de la société.

A travers les cafés disparus et les cafés d’aujourd’hui, rendus célèbres par la tradition, les ar-tistes ou les évènements, c’est à la fois l’Histoire de la ville et celle de ses habitants qui sera évoquée.

Par Martine Brun, Guide-conférencière

Place de la République Arles Arles Centre-Ville Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur [{« type »: « phone », « value »: « 04 90 49 39 31 »}, {« type »: « link », « value »: « https://kiosque.arles.fr/static/files/ArlesPatrimoine_ProgJEP2023_V11-web.pdf »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T10:00:00+02:00 – 2023-09-16T11:30:00+02:00

Ville d’Arles