Feux de la Saint Jean Vendredi 23 juin, 11h30 Place de la République gratuit

Au programme :

– 11h30 : arrivée de la flamme en mairie de la flamme portée par les coureurs depuis le Canigou et accueil des mainteneurs de cette tradition de chaque village venus récupérer la flamme à Arles.

– 11h35 : installation de la flamme dans la salle des Pas Perdus devant la stèle Imbert

– 13h00 : repas à l’espace Daillan

– 18h00 : bénédiction de la flamme, salle des Pas perdus

– 20h30 : soirée de la St Jean avec les groupes traditionnels

– 21h45 : transport de la flamme depuis la salle des Pas Perdus vers l’esplanade Charles-de-Gaulle

– 22h00 : allumage du feu et balèti, esplanade Charles-de-Gaulle

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

