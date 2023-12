Le Père Noël au balcon Place de la République Argenton-sur-Creuse, 16 décembre 2023 19:30, Argenton-sur-Creuse.

Argenton-sur-Creuse,Indre

Animation « Le Père Noël » au balcon organisé par la Municipalité avec la participation des Amis du Merle Blanc.

2023-12-16

Place de la République

Argenton-sur-Creuse 36200 Indre Centre-Val de Loire



Santa Claus » entertainment on the balcony organized by the Municipality with the participation of Les Amis du Merle Blanc

Papá Noel » en el balcón organizado por el Ayuntamiento con la participación de los Amigos del Merle Blanc

Animation « Der Weihnachtsmann » auf dem Balkon organisiert von der Stadtverwaltung mit Beteiligung der Amis du Merle Blanc

