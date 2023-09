Programme Octobre Rose à Argenton-sur-Creuse Place de la République Argenton-sur-Creuse, 13 octobre 2023, Argenton-sur-Creuse.

Argenton-sur-Creuse,Indre

L’ association Les Rubans Arc en Ciel organise « Octobre Rose » à Argenton-sur-Creuse en faveur de la Ligue Nationale contre le cancer – Comité de l’Indre. A cet occasion Argenton-sur-Creuse sera revêtue de rose..

Samedi 2023-10-13 10:00:00 fin : 2023-10-13 . 10 EUR.

Place de la République

Argenton-sur-Creuse 36200 Indre Centre-Val de Loire



The association Les Rubans Arc en Ciel is organizing « Octobre Rose » in Argenton-sur-Creuse in aid of the Ligue Nationale contre le cancer – Comité de l’Indre. Argenton-sur-Creuse will be decked out in pink for the occasion.

La asociación Les Rubans Arc en Ciel organiza en Argenton-sur-Creuse el « Octubre Rosa » en beneficio de la Liga Nacional contra el Cáncer – Comité de l’Indre. Para celebrarlo, Argenton-sur-Creuse se vestirá de rosa.

Der Verein Les Rubans Arc en Ciel organisiert den « Rosa Oktober » in Argenton-sur-Creuse zugunsten der Nationalen Liga gegen den Krebs – Komitee des Departements Indre. Zu diesem Anlass wird Argenton-sur-Creuse in Rosa gekleidet sein.

Mise à jour le 2023-09-22 par OT Vallée de la Creuse