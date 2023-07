Cet évènement est passé Braderie à Argenton sur Creuse Place de la république Argenton-sur-Creuse Catégories d’Évènement: Argenton-sur-Creuse

Indre Braderie à Argenton sur Creuse Place de la république Argenton-sur-Creuse, 1 juillet 2023, Argenton-sur-Creuse. Argenton-sur-Creuse,Indre L’Union Commerçante d’Argenton organise sa grande braderie.

2023-07-01 fin : 2023-07-01 18:00:00. .

Place de la république

Argenton-sur-Creuse 36200 Indre Centre-Val de Loire



The Union Commerçante d'Argenton organizes its grand braderie La Union Commerçante d'Argenton organiza su gran mercadillo Die Union Commerçante d'Argenton organisiert ihren großen Ausverkauf

