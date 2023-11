Marché de Noël d’Ardentes Place de la République Ardentes, 16 décembre 2023, Ardentes.

Ardentes,Indre

Marché de Noël d’Ardentes organisé par la municipalité dans la cour de la Mairie.. Familles

Samedi 2023-12-16 15:00:00 fin : 2023-12-16 20:00:00. EUR.

Place de la République

Ardentes 36120 Indre Centre-Val de Loire



Christmas market of Ardentes organized by the municipality in the courtyard of the town hall.

Mercado de Navidad en Ardentes organizado por el ayuntamiento en el patio de la Mairie.

Weihnachtsmarkt in Ardentes, der von der Stadtverwaltung im Hof des Rathauses organisiert wird.

Mise à jour le 2023-11-24 par BERRY