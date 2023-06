Mercredis animés – Le rendez-vous des enfants Place de la République Altkirch, 14 juin 2023, Altkirch.

Altkirch,Haut-Rhin

Tousl les 2èmes et 4èmes mercredis du mois et durant tout l’été : rendez-vous place de la République pour profiter des structures gonflables!.

2023-06-14 à ; fin : 2023-06-14 18:00:00. 0 EUR.

Place de la République

Altkirch 68130 Haut-Rhin Grand Est



Every 2nd and 4th Wednesday of the month and during all the summer: go to the place de la République to enjoy the inflatables!

Todos los 2º y 4º miércoles de cada mes y durante todo el verano: ¡reúnase en la Place de la République para disfrutar de los hinchables!

Mittwoch im Monat und den ganzen Sommer über: Treffpunkt Place de la République, um die Hüpfburgen zu nutzen!

Mise à jour le 2023-06-02 par Office de tourisme du Sundgau