Démonstration et initiation d’arts martiaux historiques européens Place de la république à Orléans, 6 mai 2023, Orléans. Démonstration et initiation d’arts martiaux historiques européens Samedi 6 mai, 14h00 Place de la république à Orléans Gratuit De 14 H À 18 H Place de la République

Le Club d’escrime stéoruellan vous fera découvrir les arts martiaux historiques européens (AMHE), c’est-à-dire des techniques de combats historiques tombés dans l’oubli. Place de la république à Orléans Place de la république, 45000 Orléans Orléans 45000 Loiret Centre-Val de Loire Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

