Nocturne marché Paniers d'ici Place de la République, 27 septembre 2023. Venez à la rencontre de vos commerçants pour un moment de convivialité lors du marché nocturne le 27 septembre 2023.

Animation musicale par le groupe JAZZ ATOM

Les commerçants vous proposeront les plats suivants pour vous restaurer :

Entrées et plats Charcuterie,

Plancha de volailles,

Chili con carne,

Cuisine Orientale,

Saveur Portugaise. Desserts Pâtisserie orientale,

Biscuits fait maison/fruits secs

Plateaux de fromages

Boissons fraîches : jus de pomme, eau et boissons

Place de la République, Cugnaux

2023-09-27T02:00:00+02:00 – 2023-09-28T01:59:59+02:00

Adresse Place de la République, Cugnaux

