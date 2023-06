Nocturne du marché « Paniers d’ici » Place de la République, 7 juin 2023, .

Venez à la rencontre de vos commerçants grâce à la nocturne de Paniers d’ici !

Venez déguster des saveurs variées et locales, prenez vos couverts et venez vous attabler. Donnez-rendez-vous à vos voisins et ou amis, et partagez un bon moment tout en musique.

Nouveau : service de consigne. Vos commerçants gardent vos achats le temps que vous vous restaurez !

De 18h à 22h venez déguster des produits artisanaux et profitez d’une animation musicale avec tous les tubes que vous aimez repris par le groupe ‌Gentlemen Jazz Trio !

Place de la République Place de la République, Cugnaux

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-06-07T02:00:00+02:00 – 2023-06-08T01:59:59+02:00

