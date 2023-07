Concours d’élégance automobiles anciennes Place de la Raison Figeac, 26 août 2023, Figeac.

Figeac,Lot

Rendez-vous Place de la Raison à Figeac, l’endroit rêvé pour observer des modèles mythiques..

2023-08-26 15:00:00 fin : 2023-08-26 . EUR.

Place de la Raison

Figeac 46100 Lot Occitanie



Meet us at Place de la Raison in Figeac, the ideal place to see legendary models.

La plaza de la Raison de Figeac es el lugar perfecto para ver algunos modelos legendarios.

Treffpunkt ist der Place de la Raison in Figeac, der perfekte Ort, um legendäre Modelle zu beobachten.

Mise à jour le 2023-07-17 par OT Figeac