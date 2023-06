BESSAN BUENA VISTA FESTIVAL place de la Promenade Bessan, 8 juillet 2023, Bessan.

Bessan,Hérault

Deuxième édition de ce festival 100 % Salsa, pour cet événement, les meilleurs professeurs de la région sont attendus ! Venez nombreux !.

2023-07-08 à 14:00:00 ; fin : 2023-07-08 01:00:00. .

place de la Promenade

Bessan 34550 Hérault Occitanie



First edition of this festival 100% Salsa, for this event, the best teachers of the region are expected! Come and see us !

Es la segunda edición de este festival 100% Salsa, ¡y se espera la presencia de los mejores profesores de la región! ¡Venid todos!

Zweite Ausgabe dieses 100 % Salsa-Festivals. Für diese Veranstaltung werden die besten Lehrer der Region erwartet! Kommen Sie zahlreich!

Mise à jour le 2023-06-27 par OT CAP D’AGDE MEDITERRANEE