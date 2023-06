Les Two Fingers (pop-rock) place de la Principale Avignon Avignon Catégories d’Évènement: Avignon

Vaucluse Les Two Fingers (pop-rock) place de la Principale Avignon, 21 juin 2023, Avignon. Les Two Fingers (pop-rock) 21 et 22 juin place de la Principale Les Two Fingers joueront compos persos et reprises le 21 juin Place de la Principale à Avignon. Au programme les Pixies, Radiohead, U2, Muse, Green Day, Plastic Bertrand, et vous pourrez même venir au micro chanter avec eux !

Des vidéos seront projetées pendant le show sur la façade des bâtiments. place de la Principale Place de la Principale, 84000 Avignon Avignon 84000 Vaucluse Provence-Alpes-Côte d’Azur Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-06-21T21:00:00+02:00 – 2023-06-21T23:59:00+02:00

