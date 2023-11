Créon fête l’hiver 2023 Place de la Prévôté Créon, 2 décembre 2023, Créon.

Créon,Gironde

Rendez-vous tout le week-end sur la place de la Prévôté pour préparer vos fêtes de fin d’année grâce aux idées cadeau de nos stands gastronomiques et artisanaux. Venez profiter des ateliers ludiques, des animations et de la patinoire pour petits et grands..

2023-12-02 fin : 2023-12-02 17:00:00. EUR.

Place de la Prévôté

Créon 33670 Gironde Nouvelle-Aquitaine



Join us all weekend long on the Place de la Prévôté to prepare for the festive season with gift ideas from our gastronomic and craft stands. Enjoy fun workshops, entertainment and an ice rink for young and old.

Acérquese a la Place de la Prévôté durante todo el fin de semana y prepárese para las fiestas con ideas para regalar en nuestros puestos de comida y artesanía. Ven a disfrutar de los divertidos talleres, las animaciones y la pista de hielo para grandes y pequeños.

Treffen Sie sich das ganze Wochenende über auf dem Place de la Prévôté und bereiten Sie sich mit den Geschenkideen unserer gastronomischen und handwerklichen Stände auf die Feiertage vor. Profitieren Sie von den spielerischen Workshops, den Animationen und der Eislaufbahn für Groß und Klein.

Mise à jour le 2023-11-15 par OT de l’Entre-deux-Mers