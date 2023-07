Rosière de Créon – 117e édition Place de la Prévoté Créon, 25 août 2023, Créon.

Créon,Gironde

La traditionnelle Fête de la Rosière de Créon revient cette année pour une 117e édition. Au programme : soirée basque le vendredi ; concours de belote, musée virtuel Bertal, concours de pétanque, après-midi jeux et arts, animation musicale, La Piste sous les étoiles et feu d’artifice le samedi ; messe, cortège et couronnement de la Rosière suivi d’un repas champêtre le dimanche. La fête foraine sera également présente sur la place de la Prévôté du vendredi au dimanche..

2023-08-25 fin : 2023-08-25 15:00:00. EUR.

Place de la Prévoté

Créon 33670 Gironde Nouvelle-Aquitaine



Créon’s traditional Fête de la Rosière returns this year for its 117th edition. On the program: Basque evening on Friday; belote competition, Bertal virtual museum, pétanque competition, games and arts afternoon, musical entertainment, La Piste sous les étoiles and fireworks on Saturday; mass, procession and crowning of the Rosière followed by a country-style meal on Sunday. A funfair will also be held on the Place de la Prévôté from Friday to Sunday.

La tradicional fiesta de la Rosière de Créon vuelve este año en su 117ª edición. En el programa: velada vasca el viernes; concurso de belote, museo virtual Bertal, concurso de petanca, tarde de juegos y artes, animación musical, La Piste sous les étoiles y fuegos artificiales el sábado; misa, procesión y coronación de la Rosière seguida de una comida campestre el domingo. También habrá un parque de atracciones en la plaza de la Prévôté del viernes al domingo.

Das traditionelle Rosenfest von Créon kehrt dieses Jahr mit seiner 117. Ausgabe zurück. Auf dem Programm stehen: Baskischer Abend am Freitag; Belote-Wettbewerb, virtuelles Bertal-Museum, Boule-Wettbewerb, Spiel- und Kunstnachmittag, musikalische Unterhaltung, La Piste sous les étoiles und Feuerwerk am Samstag; Messe, Umzug und Krönung der Rosière mit anschließendem ländlichen Essen am Sonntag. Auch der Jahrmarkt wird von Freitag bis Sonntag auf dem Place de la Prévôté stattfinden.

Mise à jour le 2023-07-15 par OT de l’Entre-deux-Mers