Vin d’honneur de la Mairie de Créon pour le 14 juillet Place de la Prévoté Créon, 14 juillet 2023, Créon.

Pierre Gachet (Maire de Créon) et le conseil municipal vous convient à célébrer la fête nationale. Rendez-vous le vendredi 14 juillet à 11 h 30 pour partager un vin d’honneur sous les arcades (apéritif offert par la municipalité)..

2023-07-14 fin : 2023-07-14 13:00:00. EUR.

Place de la Prévoté

Créon 33670 Gironde Nouvelle-Aquitaine



Pierre Gachet (Mayor of Créon) and the municipal council invite you to celebrate the national holiday. Join us on Friday July 14th at 11:30 for a vin d?honneur under the arcades (aperitif offered by the municipality).

Pierre Gachet (Alcalde de Créon) y el Ayuntamiento le invitan a celebrar las fiestas patronales. Acompáñenos el viernes 14 de julio a las 11.30 h para disfrutar de un vin d’honneur bajo los soportales (aperitivo ofrecido por el ayuntamiento).

Pierre Gachet (Bürgermeister von Créon) und der Gemeinderat laden Sie ein, den Nationalfeiertag zu begehen. Wir treffen uns am Freitag, den 14. Juli um 11:30 Uhr zu einem Ehrenwein unter den Arkaden (der Aperitif wird von der Stadtverwaltung angeboten).

Mise à jour le 2023-07-05 par OT de l’Entre-deux-Mers