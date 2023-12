Marché hebdomadaire du samedi matin de Créon Place de la Prévoté Créon Catégories d’Évènement: Créon

Début : 2023-12-23 08:00:00

fin : 2023-12-23 13:00:00 En parallèle du traditionnel marché hebdomadaire du mercredi matin de Créon, un autre marché se tient le samedi matin sur la Place de la Prévôté. Il réunit une dizaine de marchands proposant des produits locaux..

Place de la Prévoté

Créon 33670 Gironde Nouvelle-Aquitaine

