Marché hebdomadaire du mercredi matin de Créon Place de la Prévoté Créon, 5 avril 2023, Créon.

Créon,Gironde

Depuis 1315, tous les mercredis matin (de 8 h à 13 h), un marché hebdomadaire et traditionnel se tient sur la place de la Prévôté et dans les rues attenantes de la ville bastide de Créon. Une centaine de commerçants sont alors présents pour proposer des produits locaux qui valorisent le territoire de l’Entre-deux-Mers..

2023-04-05 fin : 2023-04-05 13:00:00. EUR.

Place de la Prévoté

Créon 33670 Gironde Nouvelle-Aquitaine



Since 1315, every Wednesday morning (from 8:00 am to 1:00 pm), a weekly and traditional market is held on the Place de la Prévôté and in the adjoining streets of the bastide town of Créon. About a hundred merchants are present to offer local products that promote the Entre-deux-Mers region.

Desde 1315, todos los miércoles por la mañana (de 8:00 a 13:00) se celebra un mercado semanal y tradicional en la plaza de la Prévôté y en las calles adyacentes de la ciudad bastida de Créon. Un centenar de comerciantes están presentes para ofrecer productos locales que promocionan la región de Entre-deux-Mers.

Seit 1315 findet jeden Mittwochmorgen (von 8 bis 13 Uhr) auf dem Place de la Prévôté und in den angrenzenden Straßen der Bastidenstadt Créon ein traditioneller Wochenmarkt statt. Rund 100 Händler sind dann anwesend, um lokale Produkte anzubieten, die das Gebiet Entre-deux-Mers aufwerten.

Mise à jour le 2023-04-04 par OT de l’Entre-deux-Mers