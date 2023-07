Fête local de Gaillac-Toulza Place de la Prade Gaillac-Toulza Catégories d’Évènement: Gaillac-Toulza

Haute-Garonne Fête local de Gaillac-Toulza Place de la Prade Gaillac-Toulza, 4 août 2023, Gaillac-Toulza. Fête local de Gaillac-Toulza 4 – 7 août Place de la Prade repas sur réservations PROGRAMME : Vendredi 4 Août : – 20H00 Repas : salade, épaules de porc à la broche + patates grenailles, fromage et dessert. Adulte 15€, enfant 7€. Animé par Real Gipsy. Apportez vos couverts !!! Réservations au 0635175628 ou 0606737359 – 22H00 Bal animé par ACROPOLE Samedi 5 août : – 14H00 Concours de pétanque en doublettes 150€ + mises. Graphique à la Prade. -22H00 Bal animé par MACHPROD Dimanche 6 Août : – 15H00 Jeux pour enfants. – 19H30 Grande MOUNJETADO. Animée par LOS COMPAÑEROS. Adulte 17€, enfants 9€. Apportez vos couverts !!! Places en vente à la buvette durant les festivités. – 23H00 Bal animé par TNT Lundi 8 Août : – 10H30 Messe à l’église + Cérémonie au monument aux morts – 12H30 Apéritif – Concert à la Pot’Pote – 14H00 Concours de pétanque en triplette. 150€ + mises. Graphique à la Pot Pote. – 20h30 : Moules/frites à la Pot’Pote tél : 0562140678 Exposition de peinture à la salle « Annexe Mairie-La Halle ». Participants : Mireille Atsé(Gaillac)-Josette Eychenne (Gaillac-Auterive)-Michel Topan(Auterive) Entrée libre – ouverture les : dimanche 6 aout de 14h à 19h – lundi 7 aout de 11h à 19h

Un tableau sera offert par tirage au sort (tombola)

!!! Fête foraine durant le weekend !!! Place de la Prade Gaillac-Toulza Gaillac-Toulza 31550 Haute-Garonne Occitanie Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-08-04T20:00:00+02:00 – 2023-08-04T23:59:00+02:00

