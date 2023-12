Fête de Noël au Panier Paysan Place de la Poste Valady, 1 décembre 2023, Valady.

Valady,Aveyron

Le magasin de producteurs « Le Panier Paysan » fêtera Noël avec vous !

Des crêpes, du vin chaud et des idées cadeaux vous attendent devant et à l’intérieur de la boutique..

2023-12-16 fin : 2023-12-16 . .

Place de la Poste

Valady 12330 Aveyron Occitanie



The « Le Panier Paysan » farm store will be celebrating Christmas with you!

Pancakes, mulled wine and gift ideas await you in front of and inside the store.

La granja-tienda « Le Panier Paysan » celebrará la Navidad con usted

Crepes, vino caliente e ideas para regalar te esperan delante y dentro de la tienda.

Der Bauernladen « Le Panier Paysan » feiert Weihnachten mit Ihnen!

Crêpes, Glühwein und Geschenkideen warten vor und im Laden auf Sie.

Mise à jour le 2023-11-25 par OFFICE DE TOURISME de CONQUES-MARCILLAC