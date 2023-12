PATINOIRE PLACE DE LA POSTE Saint-Gaudens, 22 décembre 2023 14:00, Saint-Gaudens.

Saint-Gaudens,Haute-Garonne

Venez vous entraîner sur la glace !.

2023-12-22 fin : 2024-01-07 18:00:00. .

PLACE DE LA POSTE

Saint-Gaudens 31800 Haute-Garonne Occitanie



Come and train on the ice!

¡Ven a entrenarte sobre el hielo!

Kommen Sie und trainieren Sie auf dem Eis!

Mise à jour le 2023-12-06 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE