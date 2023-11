Théâtre : « Nos amis les humains » Place de la Poste Montmeyran, 2 décembre 2023, Montmeyran.

Montmeyran,Drôme

La P’tite Compagnie de Montéléger présentera « Nos amis les humains », une comédie inspirée de l’oeuvre de Bernard Werber. Drôle et émouvante, cette comédie questionne et fait craindre d’être cruellement d’actualité..

2023-12-02 20:30:00 fin : 2023-12-02 . .

Place de la Poste Salle des fêtes Maurice Pollet

Montmeyran 26120 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes



La P’tite Compagnie de Montéléger presents « Nos amis les humains », a comedy inspired by the work of Bernard Werber. Funny and moving, this comedy questions and makes us fear that it is cruelly topical.

La P’tite Compagnie de Montéléger presenta « Nos amis les humains », una comedia basada en la obra de Bernard Werber. Divertida y conmovedora, esta comedia plantea interrogantes y hace temer una cruel actualidad.

Die P’tite Compagnie de Montéléger wird « Nos amis les humains » aufführen, eine Komödie, die von Bernard Werbers Werk inspiriert wurde. Die lustige und bewegende Komödie wirft Fragen auf und lässt befürchten, dass sie grausam aktuell ist.

Mise à jour le 2023-11-24 par Valence Romans Tourisme