Montmeyran, Patrimoine vivant ! – Journées Européennes du Patrimoine Place de la Poste Montmeyran, 16 septembre 2023, Montmeyran.

Montmeyran,Drôme

Rendez vous cette année sur la thématique du « patrimoine vivant» avec la volonté de vous faire découvrir et revivre l’ambiance festive qui régnait dans le Montmeyran d’autrefois avec sa fête des bouviers..

2023-09-16 10:00:00 fin : 2023-09-16 18:00:00. .

Place de la Poste Salle des Fêtes

Montmeyran 26120 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes



This year, the theme is « living heritage », with the aim of helping you to discover and relive the festive atmosphere that reigned in the Montmeyran of yesteryear with its « fête des bouviers ».

Este año, el tema del evento es « patrimonio vivo », con el objetivo de ayudarle a descubrir y revivir el ambiente festivo que reinaba en el Montmeyran de antaño con su « fête des bouviers ».

Dieses Jahr steht das Thema « Lebendiges Kulturerbe » im Vordergrund, um die festliche Atmosphäre des früheren Montmeyran mit seinem Viehtreiberfest wieder aufleben zu lassen.

