Marché de Noël de Meyreuil Place de la Poste Meyreuil, 1 décembre 2023, Meyreuil.

Meyreuil,Bouches-du-Rhône

Traditionnel marché de noël avec la présence de producteurs, artisans et associations, organisé par l’OMSC, en partenariat avec le Comité des fêtes,

Meyreuil en mob, Or Event, et Formule gonflée..

2023-12-10 14:00:00 fin : 2023-12-10 18:00:00. .

Place de la Poste Plan de Meyreuil

Meyreuil 13590 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur



Traditional Christmas market with producers, craftsmen and associations, organized by the OMSC, in partnership with the Comité des fêtes,

Meyreuil en mob, Or Event, and Formule gonflée.

Mercado tradicional navideño con productores, artesanos y asociaciones, organizado por la OMSC, en colaboración con el Comité des fêtes,

Meyreuil en mob, Or Event y Formule gonflée.

Traditioneller Weihnachtsmarkt mit Produzenten, Handwerkern und Vereinen, organisiert von der OMSC in Partnerschaft mit dem Festkomitee,

Meyreuil en mob, Or Event und Formule gonflée.

Mise à jour le 2023-11-27 par Office de Tourisme d’Aix en Provence