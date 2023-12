Vide-ateliers Place de la Poste Léon, 13 août 2024 17:00, Léon.

Léon,Landes

Des artistes et artisans proposent à la vente leurs créations et réalisations pendant ces soirées à des prix très raisonnables..

2024-08-13 fin : 2024-08-13 22:00:00. .

Place de la Poste

Léon 40550 Landes Nouvelle-Aquitaine



Artists and craftsmen offer their creations for sale during these evenings at very reasonable prices.

Artistas y artesanos ponen a la venta sus creaciones durante estas veladas a precios muy razonables.

Künstler und Kunsthandwerker bieten an diesen Abenden ihre Kreationen und Errungenschaften zu sehr günstigen Preisen zum Verkauf an.

