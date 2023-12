Marché aux Truffes à Gourdon Place de la Poste Gourdon, 4 décembre 2023, Gourdon.

Gourdon,Lot

À la découverte du Diamant Noir !!!

Sur le marché hebdomadaire rencontrez une invitée de marque : la truffe noire..

2024-01-27 08:30:00 fin : 2024-01-27 12:30:00. .

Place de la Poste

Gourdon 46300 Lot Occitanie



To the discovery of the Black Diamond !!!

On the weekly market meet a special guest: the black truffle.

¡¡Descubre el Diamante Negro!!

En el mercado semanal, conozca a un invitado especial: la trufa negra.

Auf der Entdeckung des schwarzen Diamanten!!!

Auf dem Wochenmarkt begegnen Sie einem besonderen Gast: dem schwarzen Trüffel.

