Marché d’Eclose-Badinières Place de la Poste, 1 janvier 2023, Eclose-Badinières.

Retrouvez votre marché à Eclose-Badinières tous les vendredis matin sur la Place de la Poste. Celui-ci est composé de 3 commerçants : un primeur, un éleveur de porcs et un foodtruck de produits bretons sont présents chaque semaine..

2023-01-01 à ; fin : 2023-12-31 . .

Place de la Poste

Eclose-Badinières 38300 Isère Auvergne-Rhône-Alpes



Find your market in Eclose-Badinières every Friday morning on the Place de la Poste. This one is composed of 3 traders: a greengrocer, a pig farmer and a foodtruck of Breton products are present every week.

Encuentre su mercado en Eclose-Badinières todos los viernes por la mañana en la plaza de la Poste. Éste se compone de 3 comerciantes: un verdulero, un criador de cerdos y un foodtruck de productos bretones están presentes cada semana.

Ihren Markt in Eclose-Badinières finden Sie jeden Freitagmorgen auf dem Place de la Poste. Dieser besteht aus 3 Händlern: Ein Gemüsehändler, ein Schweinezüchter und ein Foodtruck mit bretonischen Produkten sind jede Woche vertreten.

Mise à jour le 2021-11-30 par Office de Tourisme CAPI – Porte de l’Isère